【財經新聞】摩根大通裁減第一共和銀行約一千名員工

May 26, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

摩根大通銀行在收購第一共和銀行不足一個月內，決定裁減第一共和銀行15%人手。

本月初，摩根大通銀行以106億美元收購了總部位於舊金山的第一共和銀行，摩根大通週四通知第一共和銀行的員工他們未來的去向，只有85%的員工獲過渡性或全職職位，變相裁減15%人手，即約一千名員工，過渡性職位的合約由3到12個月不等。

摩根大通表示，被裁的員工將獲得60天的薪酬和福利，並將獲得額外的一筆過補助金，持續的保險，以及幫助他們尋找新工作。

與此同時，週五有消息指，摩根大通銀行在本星期確認另外裁減了500名員工，被裁的員工主要來自營運部和科技部員工。

摩根大通發言人表示，銀行會定期審視人力需求，並相應地調整人員配置，不過摩根大通正在其他職位進行招聘，目前公司發佈了超過一萬個職位空缺。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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