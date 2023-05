【財經新聞】摩根大通裁減第一共和銀行約一千名員工

【KTSF 朱慧琪報導】

摩根大通銀行在收購第一共和銀行不足一個月內,決定裁減第一共和銀行15%人手。

本月初,摩根大通銀行以106億美元收購了總部位於舊金山的第一共和銀行,摩根大通週四通知第一共和銀行的員工他們未來的去向,只有85%的員工獲過渡性或全職職位,變相裁減15%人手,即約一千名員工,過渡性職位的合約由3到12個月不等。

摩根大通表示,被裁的員工將獲得60天的薪酬和福利,並將獲得額外的一筆過補助金,持續的保險,以及幫助他們尋找新工作。

與此同時,週五有消息指,摩根大通銀行在本星期確認另外裁減了500名員工,被裁的員工主要來自營運部和科技部員工。

摩根大通發言人表示,銀行會定期審視人力需求,並相應地調整人員配置,不過摩根大通正在其他職位進行招聘,目前公司發佈了超過一萬個職位空缺。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。