舊金山(三藩市)日落區市參事殷嘉立和舊金山警方合作,為民眾免費刻上催化轉換器防盜標記,警方指意外刪除了活動的登記名單,有興趣的市民需要重新登記。

殷嘉立週五在社交媒體發文,指舊金山警方意外刪除了登記名單,並無法修復資料,懇請市民重新登記,他指當局有人不小心犯錯,希望市民理解。

活動將在6月2日星期五上午10點30半至下午2點,在Irving 街夾40街的Sunset Auto Care舉行。

基於之前有多人報名,而名額有限,將會採取抽籤形式,報名會在下星期二下午5點截止。

預約連結:https://forms.office.com/pages/

