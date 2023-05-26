【全國新聞】麥卡錫稱債限磋商取得一些進展 6月1日前應可解決

May 26, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

面對債限危機，白宮與國會的談判代表現時繼續談，國會眾議長麥卡錫形容，會談已經取得一些進展，他相信債限問題可以在6月1日限期之前及時得到解決，而拜登總統就說，不會讓美國出現債務違約。

麥卡錫週四表示，就債限問題，白宮與國會的談判代表週三晚工作至午夜過後，並越來越接近可能得出一個協議。

他重申，雖然有部份保守派人士聲稱財政部的估計不切實際，但他相信6月1日是真實的死線，即是如果國會在這限期前不採取行動，美國就會出現歷來首次債務違約。

麥卡錫又說，仍然有一些問題未解決，他會指示他的團隊日夜工作，設法去解決債限問題。

消息指出，雙方最大的爭拗和分歧仍然在於聯邦開支的水平方面。

面對債限危機，三間信貸評級機構Fitch、穆迪和標普，將美國的主權信貸AAA評級列入負面觀察名單，反映出面對債限爭議，以及可能出現的首次債務違約前景的不確定，如果國會不通過法案去提高債限，美國的債務評級就會被下調，同時也反映出，不斷增加的黨派政治，正阻礙達成債限協議。

下星期一是亡兵紀念日，之後國會眾議院下星期整個星期都會休會，消息透露，如果達成債限協議，議員將要返回華盛頓開會或表決法案。

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