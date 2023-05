【全國新聞】麥卡錫稱債限磋商取得一些進展 6月1日前應可解決

【KTSF 張麗月報導】

面對債限危機,白宮與國會的談判代表現時繼續談,國會眾議長麥卡錫形容,會談已經取得一些進展,他相信債限問題可以在6月1日限期之前及時得到解決,而拜登總統就說,不會讓美國出現債務違約。

麥卡錫週四表示,就債限問題,白宮與國會的談判代表週三晚工作至午夜過後,並越來越接近可能得出一個協議。

他重申,雖然有部份保守派人士聲稱財政部的估計不切實際,但他相信6月1日是真實的死線,即是如果國會在這限期前不採取行動,美國就會出現歷來首次債務違約。

麥卡錫又說,仍然有一些問題未解決,他會指示他的團隊日夜工作,設法去解決債限問題。

消息指出,雙方最大的爭拗和分歧仍然在於聯邦開支的水平方面。

面對債限危機,三間信貸評級機構Fitch、穆迪和標普,將美國的主權信貸AAA評級列入負面觀察名單,反映出面對債限爭議,以及可能出現的首次債務違約前景的不確定,如果國會不通過法案去提高債限,美國的債務評級就會被下調,同時也反映出,不斷增加的黨派政治,正阻礙達成債限協議。

下星期一是亡兵紀念日,之後國會眾議院下星期整個星期都會休會,消息透露,如果達成債限協議,議員將要返回華盛頓開會或表決法案。

