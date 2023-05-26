【灣區新聞】CYC社區青年中心位於舊金山Excelsior區新中心開幕（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

CYC社區青年中心位於舊金山（三藩市）Excelsior區的新中心週四正式開幕。

新開幕、面積達到1000呎的CYC社區青年中心，位於舊金山Excelsior區San Juan Avenue 35號。

中心內的服務將與現在位於華埠、灣景區和列治文區的中心大同小異，包括有翻譯、填表，以及為亞裔受害人服務等，尤其是為區內不懂英文的華人提供服務。

CYC社區青年中心行政總監温靜婷（Sarah Wan）指，選擇擴展至Excelsior區的原因是，在一些問卷調查中發現，參加CYC活動的成員，四分一來自Excelsior區或Mission區附近的需求很大。

社區青年中心行政總監温靜婷說：「這個區其實都有高中，Balboa高中，亦都有初中Aptos，以及數間學校在附近，其實他們需要在他們的區內直接接受到服務，不需要每次到比如華埠，或者西邊舊金山接受服務，所以在疫情前已經構思在這一區擴展服務。」

這個中心除了服務青少年之外，還會為他們的家長和區內的長者提供服務。

社區青年中心高級項目主任黃啟亮說：「我們編排了不同的課程，每星期有一班中文班，每個月有一班英文班，他們主要可以打電話來報名，現在手機應用程式非常多，老人家如果學識就不會覺得太孤獨，同這個世界聯繫，就算與中國的親戚朋友，日日對住個電話都可以溝通。」

位於Excelsior區的CYC社區青年中心，營運時間是星期一至五，早上10時至下午5時，有雙語的員工提供服務。

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