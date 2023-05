【灣區新聞】CYC社區青年中心位於舊金山Excelsior區新中心開幕（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

CYC社區青年中心位於舊金山(三藩市)Excelsior區的新中心週四正式開幕。

新開幕、面積達到1000呎的CYC社區青年中心,位於舊金山Excelsior區San Juan Avenue 35號。

中心內的服務將與現在位於華埠、灣景區和列治文區的中心大同小異,包括有翻譯、填表,以及為亞裔受害人服務等,尤其是為區內不懂英文的華人提供服務。

CYC社區青年中心行政總監温靜婷(Sarah Wan)指,選擇擴展至Excelsior區的原因是,在一些問卷調查中發現,參加CYC活動的成員,四分一來自Excelsior區或Mission區附近的需求很大。

社區青年中心行政總監温靜婷說:「這個區其實都有高中,Balboa高中,亦都有初中Aptos,以及數間學校在附近,其實他們需要在他們的區內直接接受到服務,不需要每次到比如華埠,或者西邊舊金山接受服務,所以在疫情前已經構思在這一區擴展服務。」

這個中心除了服務青少年之外,還會為他們的家長和區內的長者提供服務。

社區青年中心高級項目主任黃啟亮說:「我們編排了不同的課程,每星期有一班中文班,每個月有一班英文班,他們主要可以打電話來報名,現在手機應用程式非常多,老人家如果學識就不會覺得太孤獨,同這個世界聯繫,就算與中國的親戚朋友,日日對住個電話都可以溝通。」

位於Excelsior區的CYC社區青年中心,營運時間是星期一至五,早上10時至下午5時,有雙語的員工提供服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。