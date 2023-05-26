【灣區新聞】灣區面對人口老化問題 亞裔成最大種族群體（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據美國人口普查的數據，灣區現正面對人口老化問題，另外，亞裔現為灣區最大的種族群體。

在過去的十年裡，灣區的人口老化，族裔也越來越多元，白人居民不再是灣區最大的種族群體。

根據新發布的美國人口普查數據，揭示了灣區正在發生的變化，以及未來可能面臨的挑戰。

數據分為四個主要點，包括人口老化、亞裔人口上升，和房屋，土地問題。

在人口老化方面，比較2010年及2020年的普查數據顯示，2020年，灣區65歲或以上的居民人數激增38%，超過退休年齡的人口佔總人口15%，在這十年期間，灣區包括舊金山（三藩市）和Santa Clara等六個縣的總人口增長了9%，達到近670萬人，但灣區5歲以下居民減少了近12%，這反映出生率下降，導致入學率下降和殺校的問題。

另一方面，灣區的種族群體在這十年亦發生變化，數據顯示，亞洲人在過去十年成為灣區最大的種族群體，從2010年佔人口近26%，增加到2020年的略高於33%，已超過了佔總人口32.9%的白人居民。

The Mercury News引述分析人士指出，在這十年，高科技行業的中國和印度員工激增，所以轉變並不令人意外。

在房屋和土地方面，自住與租住家庭，在2020年，灣區近53%房屋為業主自住，而租房者佔47%。

根據加州地產經紀協會的數據，只有五分之一的灣區居民能夠輕鬆負擔約110萬元的住宅單位中位價格。

在過去十年間，獨居者的比例有所下降，有兩人居住的房屋比例有所上升，這可能反映出越來越多的人與室友和家人同住，以分擔高昂的住房成本。

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