【灣區新聞】灣區面對人口老化問題 亞裔成最大種族群體（視頻）

根據美國人口普查的數據,灣區現正面對人口老化問題,另外,亞裔現為灣區最大的種族群體。

在過去的十年裡,灣區的人口老化,族裔也越來越多元,白人居民不再是灣區最大的種族群體。

根據新發布的美國人口普查數據,揭示了灣區正在發生的變化,以及未來可能面臨的挑戰。

數據分為四個主要點,包括人口老化、亞裔人口上升,和房屋,土地問題。

在人口老化方面,比較2010年及2020年的普查數據顯示,2020年,灣區65歲或以上的居民人數激增38%,超過退休年齡的人口佔總人口15%,在這十年期間,灣區包括舊金山(三藩市)和Santa Clara等六個縣的總人口增長了9%,達到近670萬人,但灣區5歲以下居民減少了近12%,這反映出生率下降,導致入學率下降和殺校的問題。

另一方面,灣區的種族群體在這十年亦發生變化,數據顯示,亞洲人在過去十年成為灣區最大的種族群體,從2010年佔人口近26%,增加到2020年的略高於33%,已超過了佔總人口32.9%的白人居民。

The Mercury News引述分析人士指出,在這十年,高科技行業的中國和印度員工激增,所以轉變並不令人意外。

在房屋和土地方面,自住與租住家庭,在2020年,灣區近53%房屋為業主自住,而租房者佔47%。

根據加州地產經紀協會的數據,只有五分之一的灣區居民能夠輕鬆負擔約110萬元的住宅單位中位價格。

在過去十年間,獨居者的比例有所下降,有兩人居住的房屋比例有所上升,這可能反映出越來越多的人與室友和家人同住,以分擔高昂的住房成本。

