【全國新聞】德州Uvalde市小學槍擊血案一週年 民眾對警方應對仍有疑問

【KTSF 張擎鳳報導】

5月24日是德州Uvalde市Robb小學槍擊案一周年,當地的社區舉辦活動,紀念遇害的19名兒童和兩名教師,民眾對於當日警方的應對是否正確仍然存疑。

教堂的鐘聲響起,以紀念一年前在德州Uvalde市Robb小學槍擊案中,遇害的19名兒童和兩名教師。

生還者、家屬、親友和社區成員齊聚一堂,他們釋放蝴蝶,將他們的悲傷和愛送上天空。

德州州長Greg Abbott下令該州下半旗,他呼籲民眾為死者默哀,許多受害者家屬仍對案件有很多疑問。

死者Jackie Cazares的叔父Jesse Rizo說:「沒有提供答案,所以沒有傷口癒合的感覺,沒有了結的感覺。」

當天警方因為用了77分鐘來應對這宗槍擊案,而受到廣泛批評,民眾的疑問和憤怒依然存在。

Rizo說:「人們拒絕接受事實,他們拒絕承認自己的無能,基本上這些信息最終會通過律師在訴訟中出現。」

雖然許多家庭仍然難以得到答案,他們所成立的Uvalde-Strong組織,很堅定地站在一起。

Rizo說:「如果這件事帶來什麼好的影響,那這個組織是唯一一件好事,我們都彼此相愛,彼此支持,我們站在一起。」

