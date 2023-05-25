【全國新聞】德州Uvalde市小學槍擊血案一週年 民眾對警方應對仍有疑問

【KTSF 張擎鳳報導】

5月24日是德州Uvalde市Robb小學槍擊案一周年，當地的社區舉辦活動，紀念遇害的19名兒童和兩名教師，民眾對於當日警方的應對是否正確仍然存疑。

教堂的鐘聲響起，以紀念一年前在德州Uvalde市Robb小學槍擊案中，遇害的19名兒童和兩名教師。

生還者、家屬、親友和社區成員齊聚一堂，他們釋放蝴蝶，將他們的悲傷和愛送上天空。

德州州長Greg Abbott下令該州下半旗，他呼籲民眾為死者默哀，許多受害者家屬仍對案件有很多疑問。

死者Jackie Cazares的叔父Jesse Rizo說：「沒有提供答案，所以沒有傷口癒合的感覺，沒有了結的感覺。」

當天警方因為用了77分鐘來應對這宗槍擊案，而受到廣泛批評，民眾的疑問和憤怒依然存在。

Rizo說：「人們拒絕接受事實，他們拒絕承認自己的無能，基本上這些信息最終會通過律師在訴訟中出現。」

雖然許多家庭仍然難以得到答案，他們所成立的Uvalde-Strong組織，很堅定地站在一起。

Rizo說：「如果這件事帶來什麼好的影響，那這個組織是唯一一件好事，我們都彼此相愛，彼此支持，我們站在一起。」

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