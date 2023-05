【有線新聞】

微軟公司及美英等情報機關報告指,一個中國政府支持的黑客組織試圖入侵美國關鍵設施網絡。中方指是美國出於地緣政治目的聯手發放虛假信息。

報告指,黑客組織的間諜活動針對美國通訊、交通樞紐、電力和燃氣供應等廣泛基建設施戰略重地。關島亦是目標之一,五眼聯盟另外四國的基建日後也有可能受攻擊。

在北京,中國外交部批評報告欠缺證據,質疑有份發放報告的美國國家安全局,是全球最大黑客組織,發布這樣的報告本身就很諷刺,又指某些公司參與其中,顯示美方正在拓展新的散佈虛假信息渠道。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。