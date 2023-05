【娛樂新聞】搶手新秀報到！台北電影節2023非常新人魅力登場

台北電影節自2019年推出「非常新人」企劃,每年引薦極具潛力的年輕新星,歷屆「學長姐」在影視圈皆取得亮眼成績,去年朱軒洋、胡智強分別以《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》抱回金馬獎,黃冠智、程予希則雙雙勇奪金鐘獎迷你劇集/電視電影男、女配角獎。眾所期待的十位非常新人今(26)日正式曝光,其中更有年僅13歲新秀入列,展現台灣新生代演員多元樣貌。 2023非常新人邁入第五屆,自去年11月開放報名,共收到211件報名,本屆評選委員包括億萬監製葉如芬、導演林孝謙、演員郎祖筠及高英軒、資深選角指導胡乃婷、兩位資深經紀人Asa麻生汶、Gaby胡懷文七位業界專業人士,在經歷三小時熱烈討論,從主演電影劇情長片未超過三部的演員中,選出十位非常新人。今年北影特邀曾以電影《切小金家的旅館》榮獲台北電影獎最佳造型設計的陳漪,攜手知名攝影師曹凱評為新人們量身打造形象照,帶出十人不同面向的魅力。 「2023非常新人」包括:因校園純愛BL劇《About Youth 默默的我,不默默的我們》人氣爆紅的長腿撕漫男李振浩;Netflix影集《她和她的她》中飾演許瑋甯學生時期、氣質出眾的林奕嵐;在短片《四坪半戀人》獨挑大樑、極具爆發力的林澤凱;接連在電影《下半場》、電視劇《仙女姐姐來我家》有出色表現的電眼型男邱以太;憑藉《女孩上場》入圍第56屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的運動女孩高倩怡。 范少勳同門師妹、曾參演影集《我願意》和電影《夢遊樂園》,並以新片《默殺》入圍本屆台北電影獎最佳女配角的宸頤。12歲就以《魯冰花》「古茶妹」榮獲金鐘獎女配角獎、2016年再憑《客家熱點子》勇奪金鐘獎綜合節目主持人獎的黃湘婷;在短片《有了?!》展現喜劇天份的男主角曾皓澤;去年於情慾電影《小藍》演出渣男校草「五秒」、外型高冷帥氣的葉廷麒,以及電視劇《親愛的亞當》中飾演曾沛慈女兒、年僅13歲的性格酷妹戴雅芝,她也創下非常新人年紀最小的紀錄。

照片由台北電影節提供

