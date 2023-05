【KTSF】

舊金山(三藩市)週二有人偷走市府工程車,撞向巴士站造成一死四傷,警方正式起訴涉案的人。

涉案被告是57歲的Carlo Watson,他面對多項控罪,包括劫車、謀殺、駕駛汽車過失殺人、拒捕、逃避警察而造成嚴重的人身傷害或死亡,以及無牌駕駛。

被告涉嫌在週二偷了一輛市府工程車後,在警方追截他期間,高速撞向16th街夾Potrero街一個的巴士站,導致一死四傷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。