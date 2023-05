【科技新聞】聖荷西華裔少女成功研究新方法偵測宇宙新星球（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一個17歲華裔少女,因為研究出一個方法,可以偵測到宇宙中新的星體,而獲得德州一個科學與工程展覽會7.5萬元的頭獎獎金。

獲得Regeneron科學展最高榮譽的是聖荷西的Kaitlyn Wang,她得獎的科學研究項目是找到一個可以偵察到宇宙中眾多的太陽系中,環繞這些太陽的行星。

Kaitlyn在使用的軟件中,創造出一個方程式,找到一個還沒有被發現到的最小的行星,而Kaitlyn使用的,也是一般並不昂貴的電腦,但是效果卻精準,而現在NASA太空總署也有興趣和她商談。

Kaitlyn說:「我創作出一個同位素檢測系統,這比之前的方法快120倍,使用便宜的GPU圖形處理卡,也就是說任何人都可以在家中或課室內自行做同位素發現,我發現新的星體,它們非常可愛,其中一個是被記錄到最小的行星,我感到非常興奮。」

Kaitlyn是從全球1,600個年輕科學家中脫穎而出。

