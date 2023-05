【KTSF】

南灣聖荷西警方週三公佈市內一宗導致一人死亡的五車連環相撞意外詳情。

事發在星期一大約下午6點13分左右,警員接報在Monterey Road夾Live Oak Avenue路段發生了五車連環相撞意外。

初步調查顯示,一台由成年男性駕駛的Dodge Durango,高速沿Monterey Road向南行駛時,側撞另一台豐田凌治轎車,再隨後追撞了一台由成年女性駕駛的現代轎車,而該現代轎車就被推至撞向前面另一台Chevy pick-up貨車,這也導致pick-up貨車撞向另一台豐田轎車。

事件中,現代轎車中的女司機重傷送院,延至23號傷重死亡。

這是聖荷西市今年第16宗致命交通相撞意外。

