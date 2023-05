【灣區新聞】舊金山亞裔男子涉嫌持有贓物被地檢處起訴

【KTSF】

舊金山(三藩市)一名亞裔男人,涉嫌持有贓物被地檢處起訴,是四年內第三次被同樣罪名起訴,地檢官謝安宜說,賊人知道可以輕鬆轉賣賊贓從中獲利,是他們重複犯案的動機。

地檢處表示,地檢處的調查人員聯同警方,於5月18日搜查32歲亞裔男子Quoc Le位於Alemany Boulevard 2600號路段的家,檢獲多件懷疑偷回來的電話和手提電腦等電子產品,並將Le拘捕。

警方經調查後通知部分受害人,發現部分贓物是經過搶劫、汽車爆竊和其他盜竊案取得,呼籲受害人若知道自己產品的序列號,要聯絡警方。

Le在2019和2022年亦因為同樣原因被捕和起訴,在候審期間獲准保釋,並被GPS全球定位系統追蹤。

他在週二提堂,三宗持有贓物罪一旦罪成,可被判監16年以上。

法庭基於Le之前在保釋期間涉嫌再犯案,頒令將他還押候審。

