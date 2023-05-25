【全國新聞】賓州特殊學校外發生槍擊案 一學生遭槍殺

May 25, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

賓夕凡尼亞州一間特殊學校外發生槍擊案，一名學生開槍殺害另外一名學生，當地警方已經拘捕了涉案的學生。

案發於匹茲堡Oliver Citywide學院，這是一所為有行為問題的學生而設的特殊教育學校。

警方表示，週三早上7點半左右接報，涉案學生共開了11槍，那時大部分學生在上學途中。

警方在學校外發現一名男學生中槍，一名持槍的學生正逃離現場，警方迅速拘捕該學生，目前開槍動機未明，被捕疑犯和死者都是就讀該校的男學生，兩人均未成年。

匹茲堡校區總監Wayne N. Walters說：「今天匹茲堡的公立學校發生重大悲劇，一名學生在學校外面中槍死亡，我們期望學生能安全進出我們的校舍，這是最重要的，今天這名學生遇襲，這是無法接受的。」

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