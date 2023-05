【灣區新聞】奧克蘭一週發生百宗劫案 警拘多名未成年犯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)近日劫案頻繁,警方指本月市內,在一星期內發生了一百宗劫案,當中一半是在同一個週末發生,劫案更牽涉到襲擊或開槍,當中亦有未成年的疑犯。

奧克蘭警方表示,警員上星期日追蹤一架涉及罪案的車輛,去到Lake Merritt一帶的14街,雙方展開高速追逐,車上四人下車徒步逃走,之後被警員拘捕,另外亦有五人在14街被拘捕,總共九人被捕,年齡介乎12至17歲的六男三女,當中八人是奧克蘭居民,他們涉嫌和14個社區的總共35宗劫案有關。

代理警察局長Darren Allison表示,早於上兩個星期,市內一星期發生了一百宗劫案,五十宗在一個週末的72小時內發生,當中牽涉到劫車、開槍和襲擊。

Allison說:「這對於在奧克蘭工作的我們,還有到訪的人十分擔憂,像其他大城市一樣,奧克蘭正面臨挑戰,我們團結一致是十分關鍵,各方必須攜手合作應對奧克蘭的罪案。」

警方自上週起針對這類劫案加強執法,現時拘捕了20人,並檢獲3支槍械,當中14人是未成年。

Allison說:「隨著年輕人犯下暴力罪行的趨勢上升,我們將繼續追尋復和公義、外展工作、導師計劃等方案,還有和各界合作。」

警方將會聯同市府的暴力預防部門,向受暴力問題困擾的年輕人提供支援。

奧克蘭暴力預防部代理部長Kentrell Killens說:「我們和緩刑部門合作,容許我們入到拘留所和年輕人溝通,跟他們開始建立關係,讓他們回到社區時能夠和正當的成人有所聯繫。」

此外,奧克蘭市長盛桃表示,警方將會派警員在商業區徒步巡邏,重新派出電單車警員,和加州公路巡警、Alameda縣警,還有其他執法部門合作,改善治安。

