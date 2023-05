【娛樂新聞】米雪羅家英齊齊拍微電影 打情罵俏令劇組笑唔停

微電影《出發2022》分別由《手錶》、《幸運熊》、《空間魔術師》及《轉型》四個故事組成,資深演員米雪亦有份參與其中一個單元《幸運熊》的演出。

《幸運熊》主要講述疫情期間於醫院內發生的一切,同時又藉住故事寫出醫護人員跟病人的心態、心境,帶出當中的親情、友情及愛情,雪姐直言一看到劇本時,已立即決定接拍,「一聽個故仔我已經覺得好好,係表揚醫護人員同述長者嘅心態,講佢哋腦退化,我一向都有做長者服務嘅義工,所以二話不說我就接咗呢部戲。」微電影中,雪姐跟羅家英飾演一對唱戲的恩愛夫婦,丈夫在醫院養病時得了新冠,二人經歷生離死別,把相濡以沫的感情演繹細膩,雪姐謂與同是老戲骨的演員有很多火花碰撞,「戲入面我鍾意叫家英哥做『相公』,呢啲都係現場諗出來。陳明憙吸收能力好高,有幾場要喊嘅戲都處理得唔錯。」雪姐又分享拍攝趣事,「我同家英哥有好多打情罵俏嘅戲,我哋演嘅時候冇乜嘢,但好多工作人員見到我哋都忍唔住笑場,呢樣先最好笑。」

