【娛樂新聞】米雪羅家英齊齊拍微電影 打情罵俏令劇組笑唔停

《幸運熊》主要講述疫情期間於醫院內發生的一切，同時又藉住故事寫出醫護人員跟病人的心態、心境，帶出當中的親情、友情及愛情，雪姐直言一看到劇本時，已立即決定接拍，「一聽個故仔我已經覺得好好，係表揚醫護人員同述長者嘅心態，講佢哋腦退化，我一向都有做長者服務嘅義工，所以二話不說我就接咗呢部戲。」微電影中，雪姐跟羅家英飾演一對唱戲的恩愛夫婦，丈夫在醫院養病時得了新冠，二人經歷生離死別，把相濡以沫的感情演繹細膩，雪姐謂與同是老戲骨的演員有很多火花碰撞，「戲入面我鍾意叫家英哥做『相公』，呢啲都係現場諗出來。陳明憙吸收能力好高，有幾場要喊嘅戲都處理得唔錯。」雪姐又分享拍攝趣事，「我同家英哥有好多打情罵俏嘅戲，我哋演嘅時候冇乜嘢，但好多工作人員見到我哋都忍唔住笑場，呢樣先最好笑。」