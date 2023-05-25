【灣區新聞】多個亞裔組織向半月灣槍擊案倖存者及死者家屬送關愛捐款（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

今年初半月灣發生連環農場槍擊案，造成7死8傷，亞裔美好社區促進會（Asian American for Better Community，AABC）週三向唯一倖存者和一位死者家屬送上支票，他們希望不分族裔，將關愛幫助受害者。

亞裔美好社區促進會聯同多個亞裔組織，週三到半月灣探望在連環農場槍擊案中唯一的生環者，這些組織為他送上1.5萬元的支票，這位生環者在槍擊事件中失去了哥哥。

幫助他翻譯的非牟利機構Coastside Hope向本台表示，生環者面部和手部的傷勢，仍然有慢長的康復路要走，現時不能工作。

Coastside Hope發言人說：「我相信部份捐款，將用於幫助他往後發展，並幫助他的家庭，這是一筆可觀的數額，因為我已經與這個社區和這群人一起工作，我想再多的錢，也無法和你所愛的人比較。」

組織其後再為另一名在事件中失去哥哥的死者家屬，贈上5千元的支票，和贈上3千元給組織Coastside Hope，感謝他們在過程中付出的努力。

Saratoga副市長趙嬿，她同時亦是AABC理事會成員之一，她表示，當時事件發生後，立即聯繫上半月灣的市長和副市長，希望可以給予死者家屬最直接的援助，其後在當地組織Coastside Hope幫助下，終於成功聯繫死者家屬和倖存者。

趙嬿說：「我十分感激和驕傲，亞裔美好社區促進會作為一個亞裔組織，能在第一時間把我們的關愛送給這些受害人的家屬，因為關愛是沒有邊界的。」

AABC創辦人陳朝全就表示，其他的受害人家屬已經陸續找到，會再跟他們聯繫並送上支票。

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