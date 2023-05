【灣區新聞】多個亞裔組織向半月灣槍擊案倖存者及死者家屬送關愛捐款（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

今年初半月灣發生連環農場槍擊案,造成7死8傷,亞裔美好社區促進會(Asian American for Better Community,AABC)週三向唯一倖存者和一位死者家屬送上支票,他們希望不分族裔,將關愛幫助受害者。

亞裔美好社區促進會聯同多個亞裔組織,週三到半月灣探望在連環農場槍擊案中唯一的生環者,這些組織為他送上1.5萬元的支票,這位生環者在槍擊事件中失去了哥哥。

幫助他翻譯的非牟利機構Coastside Hope向本台表示,生環者面部和手部的傷勢,仍然有慢長的康復路要走,現時不能工作。

Coastside Hope發言人說:「我相信部份捐款,將用於幫助他往後發展,並幫助他的家庭,這是一筆可觀的數額,因為我已經與這個社區和這群人一起工作,我想再多的錢,也無法和你所愛的人比較。」

組織其後再為另一名在事件中失去哥哥的死者家屬,贈上5千元的支票,和贈上3千元給組織Coastside Hope,感謝他們在過程中付出的努力。

Saratoga副市長趙嬿,她同時亦是AABC理事會成員之一,她表示,當時事件發生後,立即聯繫上半月灣的市長和副市長,希望可以給予死者家屬最直接的援助,其後在當地組織Coastside Hope幫助下,終於成功聯繫死者家屬和倖存者。

趙嬿說:「我十分感激和驕傲,亞裔美好社區促進會作為一個亞裔組織,能在第一時間把我們的關愛送給這些受害人的家屬,因為關愛是沒有邊界的。」

AABC創辦人陳朝全就表示,其他的受害人家屬已經陸續找到,會再跟他們聯繫並送上支票。

