【全國新聞】白宮與國會債限談判仍沒進展 麥卡錫稱勿談加稅方案

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會之間的債限談判仍然沒有突破進展，雙方的分歧仍然大，眾議長麥卡錫已經指派共和黨談判代表，前往白宮繼續談。

麥卡錫週三表示，債限談判陷入僵局，“並不是他的錯”，他已委派共和黨籍的談判代表前往白宮繼續談，他形容這些在白宮的會談「取得一些進展」，會談也不會停下來，但警告說，雙方需要更多時間去談。

麥卡錫對於可以下星期三6月1日限期之前達成協議感到樂觀。

白宮就指責，麥卡錫為首的共和黨人，提出極端要求去削減開支，令到美國面對債務違約的風險，也將損害數以百萬計的人。

會談最大的障礙仍然是在聯邦開支水平上，雙方的分歧仍然大，消息指出，共和黨人已經不再堅持一定要將聯邦開支重回2022年水平，但明年的政府開支不可以多過今年，但白宮堅持，將明年的開支凍結在目前水平。

消息又說，白宮曾經提出，可以終止給予富裕家庭和企業稅務優惠來削減開支，但麥卡錫表示，他在2月時與拜登會面時已經重申，任何加稅方案不可以談。

另外，消息透露，拜登暫時已經排除引用憲法第14修正案第四條款，該項憲法條款表明，政府經合法途徑欠下的債務必須償還，法律學者認為，政府一旦援引該條款，可以繞過國會的債限權力，由總統下令還債。

另外，眾議院民主黨人表示，他們全部人同意動議一項法案強行表決債限問題，但他們需要五名共和黨人倒戈才可以推進，而共和黨人已表示不會附和。

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