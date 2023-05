【全國新聞】白宮與國會債限談判仍沒進展 麥卡錫稱勿談加稅方案

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會之間的債限談判仍然沒有突破進展,雙方的分歧仍然大,眾議長麥卡錫已經指派共和黨談判代表,前往白宮繼續談。

麥卡錫週三表示,債限談判陷入僵局,“並不是他的錯”,他已委派共和黨籍的談判代表前往白宮繼續談,他形容這些在白宮的會談「取得一些進展」,會談也不會停下來,但警告說,雙方需要更多時間去談。

麥卡錫對於可以下星期三6月1日限期之前達成協議感到樂觀。

白宮就指責,麥卡錫為首的共和黨人,提出極端要求去削減開支,令到美國面對債務違約的風險,也將損害數以百萬計的人。

會談最大的障礙仍然是在聯邦開支水平上,雙方的分歧仍然大,消息指出,共和黨人已經不再堅持一定要將聯邦開支重回2022年水平,但明年的政府開支不可以多過今年,但白宮堅持,將明年的開支凍結在目前水平。

消息又說,白宮曾經提出,可以終止給予富裕家庭和企業稅務優惠來削減開支,但麥卡錫表示,他在2月時與拜登會面時已經重申,任何加稅方案不可以談。

另外,消息透露,拜登暫時已經排除引用憲法第14修正案第四條款,該項憲法條款表明,政府經合法途徑欠下的債務必須償還,法律學者認為,政府一旦援引該條款,可以繞過國會的債限權力,由總統下令還債。

另外,眾議院民主黨人表示,他們全部人同意動議一項法案強行表決債限問題,但他們需要五名共和黨人倒戈才可以推進,而共和黨人已表示不會附和。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。