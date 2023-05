【全國新聞】Medicare拒絕承保FDA批准的阿茲海默症藥 舊金山有民眾抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦醫療保險Medicare拒絕承保已獲得FDA批准,用於治療阿茲海默症的藥物,週三有倡議者及民眾在舊金山(三藩市)集會抗議。

這場集會的起因是,兩款被認為有助於減緩阿茲海默症進展的新藥Liqembi和Adjuhelm不再受到聯邦「醫療保險和醫療補助服務中心’CMS每年2.6萬美元給付,因為儘管這兩款藥物已獲得FDA批准,但還是不確定這些藥物的安全性,可是對阿茲海默症患者來說,任何能減緩失智的藥物就是救命藥。

阿茲海默症協會執行主任Elizabeth Edgerly說:「我們迫切需要對症療法,就像當初介紹HIV藥物一樣,而且效果很好,讓患者儘早獲得更多的實驗藥物,否則他們還有甚麼,就像FDA批准HIV和愛滋病藥物那樣,我們也在尋求相似的途徑,對阿茲海默症,可惜CMS說不涵蓋這種速成藥物,這也是CMS歷來第一次不涵蓋FDA已批准的藥物。」

阿茲海默症協會表示,每天有2千多人過渡到阿滋海默症更晚期階段,他們不再有資格接受治療,每年2.6萬美元的藥物,對許多人來說是負擔不起的,在加州有將近69萬名65歲及以上的人患有阿滋海默症。

志願者鄭卓凌說:「今天希望站在這裡,支持我們阿茲海默症的患者,以及家屬還有醫生,因為這是他們可以自由溝通的事情,不應該是CMS來決定,因為CMS是負責提供醫療保障跟補助,所以我們希望在這裡給這樣的群體更多的支持。」

專家表示,這些藥物是20年來第一種新批准的治療阿茲海默症藥物,但這些藥物有副作用,聯邦醫療保險不會支付費用,除非患者正在接受臨床試驗則作別論。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。