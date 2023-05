【全國新聞】特朗普涉偽造商業文件案訂明年3月中開審

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的刑事案件訂在明年3月中開審,法官週二下令特朗普屆時可以或不可以做的事。

紐約曼克頓法院週二宣布,特朗普被控偽造商業紀錄文件、隱瞞向成人電影女星Stormy Daniels支付封口費的刑事案件,定在明年3月25日開審。

特朗普週二在佛羅里達州以線上方式出席聆訊,他對於這個開審日期感到憤怒,因為他已經宣布參選2024年總統大選,而開審日期3月25日,正值是大選期間超級星期二,三個星期後,屆時將會是共和黨初選衝刺的重要時刻,就要他出庭應訊。

法官Juan Merchan下令特朗普不可以公開談論案件的證據,也不可以攻擊證人,但他有權公開為自己辯護。

上個月,特朗普對於被控的34項涉及偽造商業紀錄文件的控罪,全部不認罪,而這些控罪,指控特朗普涉嫌非法隱瞞2016年大選期間的非法行為。

