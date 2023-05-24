【灣區新聞】舊金山教委會主席被指在家長委員會甄選上有偏頗 有反對亞裔歧視團體抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週二有反對亞裔歧視的團體，抗議舊金山（三藩市）教委會主席Kevin Boggess，涉嫌在家長委員會的甄選過程中有偏頗，不接受亞裔家長的報名，團體要求他道歉及辭去主席一位。

家長委員會（PAC）的成員朱偉（Selena Chu）表示，家長委員會現時只有5名委員，一共有13個空缺位置，但當有4位亞裔家長申請時，他們就因為種族問題被拒絕，其中一位華裔申請者查詢時，更被對方回覆指，有太多華裔的申請人。

朱偉說：「什麼叫太多華人，你有18個位置，是有能力就可以當上，它的條款上沒有說明，根據膚色選誰人符合資格，誰人不符合資格，為什麼你會用種族挑選誰人，可以入去家長委員會，這是非常不適合，非常歧視。」

她不滿教委會主席Kevin Boggess在處理事件上有偏頗及缺乏透明度。

朱偉說：「他清楚明白知道，這個候選人名單是有問題，他在不透明下違反了布朗法案，是閉門選出來的。」

另一位家長林文傑（Kit Lam）表示，對教委會的做法失望。

林文傑說：「現在今時今日是2023年，不是1882年，沒有排華法這件事的，我上星期都有來教委會發言，指出家長委員會選成員的過程是充滿了歧視和不合法。」

他指整個過程都不符合程序，主席Kevin Boggess仍然將候選人名單放在議程上，更投下贊成票。

發起集會的團體表示，校區內部已對Kevin Boggess發出多次勸喻，校區律師更發律師信，指家長委員會的甄選過程是違法，但他仍未有聽取意見，包括亞裔選民協會在內的八個團體，發信要求Kevin Boggess立即辭職。

Kevin Boggess本年1月取代華裔的林謙悅（Jenny Lam）出任新主席。

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