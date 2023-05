【灣區新聞】舊金山教委會主席被指在家長委員會甄選上有偏頗 有反對亞裔歧視團體抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週二有反對亞裔歧視的團體,抗議舊金山(三藩市)教委會主席Kevin Boggess,涉嫌在家長委員會的甄選過程中有偏頗,不接受亞裔家長的報名,團體要求他道歉及辭去主席一位。

家長委員會(PAC)的成員朱偉(Selena Chu)表示,家長委員會現時只有5名委員,一共有13個空缺位置,但當有4位亞裔家長申請時,他們就因為種族問題被拒絕,其中一位華裔申請者查詢時,更被對方回覆指,有太多華裔的申請人。

朱偉說:「什麼叫太多華人,你有18個位置,是有能力就可以當上,它的條款上沒有說明,根據膚色選誰人符合資格,誰人不符合資格,為什麼你會用種族挑選誰人,可以入去家長委員會,這是非常不適合,非常歧視。」

她不滿教委會主席Kevin Boggess在處理事件上有偏頗及缺乏透明度。

朱偉說:「他清楚明白知道,這個候選人名單是有問題,他在不透明下違反了布朗法案,是閉門選出來的。」

另一位家長林文傑(Kit Lam)表示,對教委會的做法失望。

林文傑說:「現在今時今日是2023年,不是1882年,沒有排華法這件事的,我上星期都有來教委會發言,指出家長委員會選成員的過程是充滿了歧視和不合法。」

他指整個過程都不符合程序,主席Kevin Boggess仍然將候選人名單放在議程上,更投下贊成票。

發起集會的團體表示,校區內部已對Kevin Boggess發出多次勸喻,校區律師更發律師信,指家長委員會的甄選過程是違法,但他仍未有聽取意見,包括亞裔選民協會在內的八個團體,發信要求Kevin Boggess立即辭職。

Kevin Boggess本年1月取代華裔的林謙悅(Jenny Lam)出任新主席。

