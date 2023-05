【灣區新聞】舊金山市府工程車被偷 被警員追截時撞巴士站釀一死四傷（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)一架被偷去的市府工程車週二早上被警方追截期間,高速撞向Mission區一個巴士站,造成一死四傷,疑犯當場被補。

舊金山警方在週二早上10時多接報,Folsom街夾Mabini街一輛市府工程車被盜,其後在Kansas街夾25街發現汽車。

警方和涉事汽車發生追截戰,涉事汽車高速撞向16th街夾Potrero的巴士站,撞倒5個人,其中一人送院後證實死亡,現場亦見到至少還有另一輛SUV汽車被撞至車身變形。

舊金山警方發言人Robert Rueca說:「沒有警員在事件中受傷,疑犯則被送到醫院,未清楚他的傷勢,我們知道有5名受害者被撞倒送院,一人宣布死亡。」

警方同時也透露,疑犯早前在偷車期間,亦發生過過肢體衝突。

Rueca說:「劫車過程中發生了肢體衝突,疑包之後從劫車現場逃離。」

有附近商戶就表示,當時聽到巨響,汽車是高速撞向巴士站。

商戶Hector Martinez說:「我們聽到很大聲的巨響,一輛被盜的車高速被追逐,有人告訴我們,特別有一個人,他在等公共汽車,據我們所知,他的頭撞上了公共汽車站旁邊的一條柱,他休息了大約10分鐘,但似乎救不活。」

警方就指案件目前仍然調查中,死傷者和疑犯的身份到目前為止仍未公佈。

