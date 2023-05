【KTSF】

一名10歲女孩週一在東灣奧克蘭(屋崙)市被自己的母親刺死,目前警方正在調查這宗兇殺案。

案發於週一接近中午,警方接報東奧克蘭市可能發生了槍擊或用刀刺傷人的事件,當警察們到達Bancroft街4500號路段時,在住宅外發現了一把沾滿了血跡的刀。

警方擔心有人受傷,破門而入,發現住宅內有一名頸部受傷的女童,當時她已經沒反應,隨後警方判斷她當場死亡。

警員們在住宅內發現女童的母親,她正在用另一把刀自殘。

經調查後,奧克蘭當局表示,女童的母親患有精神障礙,她刺死了自己的女兒,目前她正在醫院留醫,情況危殆。

