【全國新聞】新任駐美大使謝鋒抵達美國履新

新任中國駐美大使謝鋒抵達美國紐約履新,指中美關係遭遇嚴重困難,面臨嚴峻挑戰,他將迎難而上、捍衛中國利益,希望美方妥善處理台灣等重要敏感問題,爭取中美關係回歸正軌。

新任中國駐美大使謝鋒周二抵達美國紐約機場履新,他用英文向記者表示很榮幸獲委派為第12任駐美大使:「我是中國人民的代表,為了捍衛中國利益而來,這是我的神聖職責;我也是中國人民的使者,為了增進中美交流合作而來,這是我的重要使命。」

謝鋒說中美關係正遭遇嚴重困難,面臨嚴峻挑戰,他既感使命光榮,更覺責任重大,會迎難而上、不辱使命,強調國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏,是新時期中美正確相處的治本之道,希望美方與中方相向而行,按照中美三個聯合公報的原則,妥善處理台灣等重要敏感問題,加強對話、管控分歧、推進合作,爭取中美關係回歸正軌。

曾出任駐美公使的謝鋒說,距離上次在美國工作已13年,期間世界和美國有很大變化,期待接觸美國各界探討推進交流與合作。

59歲的謝鋒還曾任外交部駐港特派員,前年出任副外長主管對美事務,如今接替秦剛升任外長後,年初起一直懸空的駐美大使職務。

美國國務院發言人米勒歡迎謝鋒到埗,期待合作,華府致力與中國保持溝通,負責任地管控競爭。

謝鋒曾以副外長身份,會見訪華的美國副國務卿舍曼,提出糾正錯誤及中方關切重點個案兩份清單,又批評美國有人將中國當作「假想敵」。有美國官員形容謝鋒專業、有能力,預期他為美中對話帶來成效。

