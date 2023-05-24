【財經新聞】Netflix開始向共享密碼的美國用戶多收月費

May 24, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Pexels / Netflix)

【KTSF 朱慧琪報導】

串流媒體巨頭Netflix週二宣佈，將打擊用戶共享密碼，並推出付費共享計劃，訂戶如果要讓家庭以外的人分享帳戶，就要每月多付約8元。

總部設於南灣Los Gatos的Netflix，多年來都對訂戶與他人分享密碼隻眼開隻眼閉，全球約有1億個訂戶，不少與非同住的家人或朋友分享密碼，但隨著訂戶增長放緩，以及去年大量流失訂戶，Netflix決定要採取行動，打擊分享密碼的行為，以增加收入。

Netflix沒有公布將如何阻止，只表示與美國訂戶同住的人，無論身處何地，在家或在旅途中，都仍然可以繼續收看節目，但家庭以外的人就要額外收費。

訂戶如果要讓非同住的家人分享密碼，就要多付7.99元，比Netflix的基本計劃便宜2元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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