【財經新聞】Netflix開始向共享密碼的美國用戶多收月費

【KTSF 朱慧琪報導】

串流媒體巨頭Netflix週二宣佈,將打擊用戶共享密碼,並推出付費共享計劃,訂戶如果要讓家庭以外的人分享帳戶,就要每月多付約8元。

總部設於南灣Los Gatos的Netflix,多年來都對訂戶與他人分享密碼隻眼開隻眼閉,全球約有1億個訂戶,不少與非同住的家人或朋友分享密碼,但隨著訂戶增長放緩,以及去年大量流失訂戶,Netflix決定要採取行動,打擊分享密碼的行為,以增加收入。

Netflix沒有公布將如何阻止,只表示與美國訂戶同住的人,無論身處何地,在家或在旅途中,都仍然可以繼續收看節目,但家庭以外的人就要額外收費。

訂戶如果要讓非同住的家人分享密碼,就要多付7.99元,比Netflix的基本計劃便宜2元。

