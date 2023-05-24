【全國新聞】青年涉嫌駕駛出租貨車蓄意撞向白宮附近護欄

【KTSF 朱慧琪報導】

一名19歲的司機，週一晚駕駛一輛出租貨車，涉嫌故意撞向白宮附近的護欄，他當場被補，將面臨威脅殺害或傷害總統、副總統或家庭成員等指控，聯邦調查局（FBI）也介入調查，疑犯在車內帶有納粹旗。

涉嫌犯案的司機已經被執法人員扣押，他駕駛26呎U-Haul出租貨車，撞向白宮對面公園的護欄，並表示想綁架和傷害拜登總統。

疑犯是19歲司機Sai Varshith Kandula，來自密蘇里州Chesterfield，去年1月高中畢業，他被控的罪名包括威脅殺害或傷害總統、副總統或其家人，以及使用危險武器攻擊罪。

國家安全局發言人John Kirby說：「這宗是相當暴力的個別行為，很明顯這個人意圖將貨車撞向塔架，造成某些傷害。」

當局在他的黑色背包找到一卷膠紙，以及一枝納粹徽號旗幟，官員指他離開貨車時仍然攜帶。

前特警署助理署長Anthony Chapa說：「單單一面旗並不屬於威脅，但顯示出駕駛者的思維。」

目前未清楚疑犯動機，貨車是在首都華盛頓近郊租用，消息指，當時未有警號顯示應該阻止當事人租車。

有目擊者說，見到貨車不止一次撞向護欄。

目擊者Alexander Garcia說：「他撞完第一次之後又再撞第二次。」

炸彈小組也在場調查，但沒有發現爆炸品，不過對面街的Hay Adams酒店就要短暫疏散。

現場是白宮對開街道的Lafayette公園外面，官員認為總統沒有危險。

Kirby說：「事件發生的地點和白宮的範圍有一段距離，總統和第一夫人在任何時間都沒有危險。」

聯邦官員仍在調查事件。

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