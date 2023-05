【灣區新聞】舊金山市一化妝品店發生火警 火勢一度波及旁邊商舖（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)Laurel Village一間化妝品店週一發生火警,燒毀牆身表面油漆,燒到就連店舖前身一間中餐廳的招牌都可見,火勢一度波及旁邊的商舖,消防員之後到場將火撲熄。

五金店老闆Michelle Leopold說:「我最先是在Nixle上面收到警報通知,然後我立即發訊息給店內,我說這是我們的地址, 你們沒有事嗎?然後我一個員工在Facebook發文,我才看到火在燒。」

五金店員工Bonnie說:「我昨天上班時初初沒有什麼事,是我的同事衝進來說,我需要幫忙,我們每個人都走出去,以為是小火,每個人都拿了滅火筒,但他說那個滅火筒不足夠,我出到來,看見上邊開始有點火冒出來,他們的店舖都冒煙,我們這邊都好像有煙出來。」

不願露面的五金店員工表示,當時消防員到場後,用了大約半小時就將火撲熄。

根據舊金山消防局,火警於週一中午發生,California街3500號一間化妝品店Bluemercury內的電器意外起火,火勢蔓延波及一旁的建築物,事件中沒有人受傷。

外牆油漆一度被燒至脫落,露出店舖前身一間中餐廳的招牌,週二仍可見有消防員在火場檢查,外牆被燒至殘破不堪,已經再見不到牆上的飯店兩字。

