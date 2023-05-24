【灣區新聞】舊金山市一化妝品店發生火警 火勢一度波及旁邊商舖（視頻）

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舊金山（三藩市）Laurel Village一間化妝品店週一發生火警，燒毀牆身表面油漆，燒到就連店舖前身一間中餐廳的招牌都可見，火勢一度波及旁邊的商舖，消防員之後到場將火撲熄。

五金店老闆Michelle Leopold說：「我最先是在Nixle上面收到警報通知，然後我立即發訊息給店內，我說這是我們的地址, 你們沒有事嗎？然後我一個員工在Facebook發文，我才看到火在燒。」

五金店員工Bonnie說：「我昨天上班時初初沒有什麼事，是我的同事衝進來說，我需要幫忙，我們每個人都走出去，以為是小火，每個人都拿了滅火筒，但他說那個滅火筒不足夠，我出到來，看見上邊開始有點火冒出來，他們的店舖都冒煙，我們這邊都好像有煙出來。」

不願露面的五金店員工表示，當時消防員到場後，用了大約半小時就將火撲熄。

根據舊金山消防局，火警於週一中午發生，California街3500號一間化妝品店Bluemercury內的電器意外起火，火勢蔓延波及一旁的建築物，事件中沒有人受傷。

外牆油漆一度被燒至脫落，露出店舖前身一間中餐廳的招牌，週二仍可見有消防員在火場檢查，外牆被燒至殘破不堪，已經再見不到牆上的飯店兩字。

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