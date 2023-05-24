【全國新聞】債限談判仍陷僵局 政府開支水平成爭拗焦點

【KTSF 張麗月報導】

府會之間的債限談判仍然陷入僵局，雙方的分歧仍然卡著在聯邦政府開支水平，眾議長麥卡錫指，他與總統拜登的會談雖然有建設性，但仍舊「沒有進展」。

國會眾議長麥卡錫週二在共和黨的國會山莊俱樂部，與同僚召開閉門的私人會議，在會上，他向共和黨同僚傳遞的訊息是債限談判「甚麽都沒有做到」，「也沒有任何改變或進展」，至今仍未達成任何協議。

不過麥卡錫說，現時距離6月1日下星期三美國可能出現債務違約的期限死線，仍有時間可以談，可以在6月1日之前達成協議。

在週二早上，白宮三名談判代表前往麥卡錫的國會辦公室進行另一輪談判，開了兩個多小時，而這些白宮官員沒有提供任何好消息，談判代表週一晚也開會到晚上11點過後。

麥卡錫又澄清，他與總統拜登週一的會談「有建設性」，但不應該視為是有進展。

他指出，談判最大的障礙仍然是在聯邦開支水平上，雙方的分歧很大，民主黨人表明，可以凍結聯邦開支在目前水平，但眾議院共和黨人就希望削減聯邦開支回到2021年水平，同時將來的政府開支要有一個上限。

麥卡錫強調，民主黨人希望明年花更多錢，比今年更多，他說「這個不可以發生」，也是紅線。

對於週二返回談判桌，共和黨人對於債限談判前景感到悲觀，並繼續指責白宮談判代表的態度不夠迫切。

如果國會在6月1日之前不採取行動，提高或終止債務上限，美國就會出現歷來首次的債務違約，經濟專家估計，屆時將導致流失700萬份工作，失業率也提高至8%，家庭財富也會蒸發約10萬億元，對此，總統拜登正面對壓力，是否有需要援引憲法第14修正案條款，繞過國會來解決債限問題，而第14修正案條款規定，如果政府欠債必須要償還。

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