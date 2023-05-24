【全國新聞】債限談判仍陷僵局 政府開支水平成爭拗焦點

May 24, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(US House Photography / Adam Schultz / White House)

【KTSF 張麗月報導】

府會之間的債限談判仍然陷入僵局，雙方的分歧仍然卡著在聯邦政府開支水平，眾議長麥卡錫指，他與總統拜登的會談雖然有建設性，但仍舊「沒有進展」。

國會眾議長麥卡錫週二在共和黨的國會山莊俱樂部，與同僚召開閉門的私人會議，在會上，他向共和黨同僚傳遞的訊息是債限談判「甚麽都沒有做到」，「也沒有任何改變或進展」，至今仍未達成任何協議。

不過麥卡錫說，現時距離6月1日下星期三美國可能出現債務違約的期限死線，仍有時間可以談，可以在6月1日之前達成協議。

在週二早上，白宮三名談判代表前往麥卡錫的國會辦公室進行另一輪談判，開了兩個多小時，而這些白宮官員沒有提供任何好消息，談判代表週一晚也開會到晚上11點過後。

麥卡錫又澄清，他與總統拜登週一的會談「有建設性」，但不應該視為是有進展。

他指出，談判最大的障礙仍然是在聯邦開支水平上，雙方的分歧很大，民主黨人表明，可以凍結聯邦開支在目前水平，但眾議院共和黨人就希望削減聯邦開支回到2021年水平，同時將來的政府開支要有一個上限。

麥卡錫強調，民主黨人希望明年花更多錢，比今年更多，他說「這個不可以發生」，也是紅線。

對於週二返回談判桌，共和黨人對於債限談判前景感到悲觀，並繼續指責白宮談判代表的態度不夠迫切。

如果國會在6月1日之前不採取行動，提高或終止債務上限，美國就會出現歷來首次的債務違約，經濟專家估計，屆時將導致流失700萬份工作，失業率也提高至8%，家庭財富也會蒸發約10萬億元，對此，總統拜登正面對壓力，是否有需要援引憲法第14修正案條款，繞過國會來解決債限問題，而第14修正案條款規定，如果政府欠債必須要償還。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*