【全國新聞】債限談判仍陷僵局 政府開支水平成爭拗焦點

【KTSF 張麗月報導】

府會之間的債限談判仍然陷入僵局,雙方的分歧仍然卡著在聯邦政府開支水平,眾議長麥卡錫指,他與總統拜登的會談雖然有建設性,但仍舊「沒有進展」。

國會眾議長麥卡錫週二在共和黨的國會山莊俱樂部,與同僚召開閉門的私人會議,在會上,他向共和黨同僚傳遞的訊息是債限談判「甚麽都沒有做到」,「也沒有任何改變或進展」,至今仍未達成任何協議。

不過麥卡錫說,現時距離6月1日下星期三美國可能出現債務違約的期限死線,仍有時間可以談,可以在6月1日之前達成協議。

在週二早上,白宮三名談判代表前往麥卡錫的國會辦公室進行另一輪談判,開了兩個多小時,而這些白宮官員沒有提供任何好消息,談判代表週一晚也開會到晚上11點過後。

麥卡錫又澄清,他與總統拜登週一的會談「有建設性」,但不應該視為是有進展。

他指出,談判最大的障礙仍然是在聯邦開支水平上,雙方的分歧很大,民主黨人表明,可以凍結聯邦開支在目前水平,但眾議院共和黨人就希望削減聯邦開支回到2021年水平,同時將來的政府開支要有一個上限。

麥卡錫強調,民主黨人希望明年花更多錢,比今年更多,他說「這個不可以發生」,也是紅線。

對於週二返回談判桌,共和黨人對於債限談判前景感到悲觀,並繼續指責白宮談判代表的態度不夠迫切。

如果國會在6月1日之前不採取行動,提高或終止債務上限,美國就會出現歷來首次的債務違約,經濟專家估計,屆時將導致流失700萬份工作,失業率也提高至8%,家庭財富也會蒸發約10萬億元,對此,總統拜登正面對壓力,是否有需要援引憲法第14修正案條款,繞過國會來解決債限問題,而第14修正案條款規定,如果政府欠債必須要償還。

