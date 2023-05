【全國新聞】兩童在中谷Fresno被河水沖走 遺體尋回（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

兩名兒童星期天在中谷城市Fresno的Kings河被河水沖走,兩具遺體都被找到。

Fresno縣警辦公室警長Matthew Hamilton說:「人們不瞭解水的威力,*不敬畏大自然,*把自己陷入這樣境地,太不值得。」

Fresno縣的搜救人員星期一返回Kings River,繼續尋找失蹤的4歲男童,事發在周日下午,一名婦女帶著8歲的女兒和4歲的兒子和一名成年朋友,在距離Pine Flat水壩約一英里處,從無障礙設施下水。

據了解母親帶著孩子涉水,要爬上一個石塊,結果兩個孩子被河水沖走。

搜救人員在一小時後,先找到了姐姐的遺體,星期一約有40名搜救人員持續尋找弟弟的下落,後來在落水的兩英里外找到。

縣警辦公室表示,所有Fresno縣的河流已關閉,禁止康樂用途,原因是水位高以及危險。

河流沿岸的公園已經用繩子圍起,並在入口處用多語言標示。

Hamilton說:「希望這是一個教訓,人們真的會接受警告,並認真對待這件事,這不是開玩笑,我們不能讓人們在水邊玩,因為水有多危險。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。