【香港新聞】國泰歧視風波持續發酵 涉事空服員疑鬧舉報者錄音無恥

【有線新聞】

國泰空服員歧視風波持續發酵。有聲稱是涉事空服員在內地社交網發文,指責舉報網民用錄音投訴的做法無恥。另外,官媒繼續發評論,表明決不允許港人歧視操普通話的內地人。

國泰3名空中服務員涉嫌歧視說普通話的內地乘客,雖然國泰連番道歉,並解僱三名涉事人員,但事件仍未平息。

有聲稱是涉事的空中服務員周二在內地社交網發文,指責舉報的人偷偷錄音,並藉此投訴的做法無恥,又稱有被錄音的空中服務員本身並非香港人,英語也非母語,質疑網民要求她使用普通話的用意何在。

文章一出又再引發熱議。由於貼文夾雜大量粗言穢語,加上末段點名批評國泰航空的公司政策和作風,觸怒不少內地網民,直斥作者態度非常囂張,只懂將錯誤歸咎他人,亦反映公司內部管理混亂,高層根本無法約束前線人員的行為。

據知目前該帳號已被社交平台註銷。

舉報的乘客其後亦發文回應指,對方現在還未意識到那段錄音的歧視成分,反映她們立心不良。

不獨一眾網民,內地官媒也連發多篇評論,繼續炮轟國泰。

《人民日報》旗下俠客島指,公司不能只將責任推給涉事員工,管理制度和文化才是問題根本,又指港人歧視說普通話的內地人,絕不應該也決不允許發生。

新華網則表示,國泰若要長久經營下去,須從企業文化上找解決之道,而非迫於輿論壓力,才言不由衷地道歉了事。

