【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區市參事殷嘉立(Joel Engardio)和舊金山警方合作,為民眾免費刻上催化轉換器防盜標記。

汽車催化轉換器因價值高,相對容易盜取以及缺乏識別標記,往往成為罪犯熱門的盜取物品。

由於缺乏識別標記,因此受害者很難追蹤,同時警方難以成功逮捕和起訴罪犯。

刻上防盜標記的活動將在6月2日星期五,上午10點30半至下午2點,在Irving 街夾40街的Sunset Auto Care舉行,當日有專人在轉換器刻上SFPD和VIN號碼。

如果想市民對免費刻上防盜標記感與趣,請點擊瀏覽:

中文:https://forms.office.com/pages/

英文:https://forms.office.com/pages/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。