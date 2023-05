【灣區新聞】灣區人口雖下滑 4月房價仍較疫前上升28%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區人口雖然在疫情前後減少了3%,但是房屋價格還是在高水平,上個月和疫情前比較,上升28%。

根據加州房地產協會的報告,灣區的獨立家庭屋,4月的中位售價是125萬,和疫情前的2020年4月相比上升了28%,但是過去幾個月不利市場的因素,例如高貸款利率、科技業裁員、股市反覆,做成對經濟不景氣的憂慮,房價也從今年春天的150萬元高位下調。

市場人士表示,疫情初期,隨著歷史性低利率,和很多人居家工作,使得許多人買屋。

但是目前的相對較高房貸利率,卻沒有讓市場降溫,這是因為整個加州還是面對房屋短缺的問題。

市場人士表示,灣區中位屋價已經在4月比前一個月上升了1.8%,除非進入經濟不景氣的階段,或是發展商大量建屋,房屋價格還將維持在高價位。

灣區和加州建屋速度緩慢的因素包括高開發費用,和面對全國最嚴格的建屋條例,疫情更加放慢了這方面的發展。

加州去年增建了12.3萬個新住屋單位,是自2008年的新高,但是遠低於市場估計加州需要的250萬個新單位。

