【灣區新聞】灣區人口雖下滑 4月房價仍較疫前上升28%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區人口雖然在疫情前後減少了3%，但是房屋價格還是在高水平，上個月和疫情前比較，上升28%。

根據加州房地產協會的報告，灣區的獨立家庭屋，4月的中位售價是125萬，和疫情前的2020年4月相比上升了28%，但是過去幾個月不利市場的因素，例如高貸款利率、科技業裁員、股市反覆，做成對經濟不景氣的憂慮，房價也從今年春天的150萬元高位下調。

市場人士表示，疫情初期，隨著歷史性低利率，和很多人居家工作，使得許多人買屋。

但是目前的相對較高房貸利率，卻沒有讓市場降溫，這是因為整個加州還是面對房屋短缺的問題。

市場人士表示，灣區中位屋價已經在4月比前一個月上升了1.8%，除非進入經濟不景氣的階段，或是發展商大量建屋，房屋價格還將維持在高價位。

灣區和加州建屋速度緩慢的因素包括高開發費用，和面對全國最嚴格的建屋條例，疫情更加放慢了這方面的發展。

加州去年增建了12.3萬個新住屋單位，是自2008年的新高，但是遠低於市場估計加州需要的250萬個新單位。

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