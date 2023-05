【娛樂新聞】Fans慶祝洪助昇出道一周年 主角Aiden驚喜現身粉絲聚會

為慶祝歌手洪助昇(Aiden)出道一周年,其粉絲日前於一間cafe舉行小型展覽及fans聚會。會場內擺放着不少Aiden的海報、相片、燈牌等應援物,又不停播放着Aiden的歌曲,十分有心思。聚會期間,主角Aiden突然現身,令在場的fans驚喜十足。

Aiden到場後,fans們都爭相拍照,Aiden亦有求必應,逐一跟他們合照及簽名,隨後fans送上寫上「Happy 1st Debut Anniversary Aiden」的蛋糕,認真sweet。問到Aiden突然「踩場」,他表示:「知道佢哋好有心,特別租咗個場地為我慶祝,仲要由十九號至二十五號,一連七日,所以都想親身嚟多謝佢哋。」又笑言經過新人階段後,亦染了一個新髮色迎接新的一年,「多謝大家呢一年嘅陪伴,亦都多謝大家陪我經歷完呢一個新人嘅階段,未來嘅日子希望大家繼續多多指教,我會繼續努力去唱好每一首歌、做好每一個表演,希望大家會同我一齊行往後嘅路。」

他又預告快將推出新歌,「新歌係講愛情,你哋可以當係《憑實力單身》同埋《生活復常》混合嘅一首歌,故事主題可能近呢首歌、風格方面就近嗰首歌,所以我覺得係一首好值得大家期待、而我自己亦好期待大家聽完呢首確嘅感覺。」他又表示MV有突破演出,但同時大賣關子,「今次呢個mv有一個幾突破嘅演出,點突破就留番大家去睇嘅時候錄低你哋嘅反應再share俾我,都幾期待你哋嘅反應,我覺得你哋會嚇親,但係大家記得冷靜。」

除此之外,fans又為正在拍攝viutv新劇《飛黃騰達》的Aiden送上應援物到劇組,過百支冷泡茶為近日在酷熱天氣下拍攝的劇組人員降溫不少,fans們認真細心。

