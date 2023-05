【KTSF】

前加州大學Davis分校學生被控連環殺人一案,被告的代表律師質疑其當事人的精神狀況能否參加庭審,法官要求取得被告的精神科報告。

21歲的被告Carlos Reales Dominguez,出庭時身穿保護背心,他表示「他不想要律師」。

辯方律師質疑被告的精神狀況是否健全,並且能夠理解所面臨的刑事訴訟,法官於是下令讓醫生對疑犯進行精神狀況評估。

Dominguez被控兩項謀殺和一項企圖謀殺罪,法官下令被告繼續還押,不得保釋,聆訊於6月20日再續。

