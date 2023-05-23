【科技新聞】TikTok提聯邦訴訟 尋求推翻蒙大拿州的TikTok禁令

May 23, 2023 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

TikTok週一提出聯邦訴訟，尋求推翻蒙大拿州的TikTok禁令。

蒙大拿州早前為保障該州居民的私隱，而立法完全禁止使用TikTok，法例會在明年1月生效，TikTok週一提出的訴訟，指蒙大拿州無權就國家安全事務採取行動，TikTok又認為，蒙大拿州司法部指TikTok收集用戶個人資料、鍵盤活動及位置，這個講法是屬毫無實質證據的猜測、違憲、並對言論自由權背道而馳。

上週幾個使用TikTok創作的人，向同一法庭針對同樣的國安理由提出訴訟，雖然TikTok強調沒有也不會向中國政府提供美國用戶的數據，並且採取了措施去保護用戶的私隱與安全，但不少國會議員、FBI以及其他美國政府部門關注TikTok會被中國政府利用，以取得美國公民的資料，或放出虛假訊息來影響美國公眾，因為中國的公司不能拒絕中國政府的要求。

就在本月中，TikTok在中國的母公司字節跳動一名在美國的前工程部主任提出訴訟，指控字節跳動偷取對手IG及Snapchat的內容，給中國政府用來做政治宣傳工具，以壓制或宣揚涉及中國利益的內容。

訴訟也指，中國政府在字節跳動的北京總部監視公司的工作，並指導字節跳動促進“共產主義的核心價值”。

他聲稱，中國官員有能力關閉字節跳動的中文應用程式，並能取得公司所有的數據，包括在儲存在美國的數據。

原告聲稱在2017年8月到2018年11月，任職字節跳動在美國的工程部門主管，自己是因為揭露字節跳動這些錯誤的行為而被不當解僱，於是在舊金山（三藩市）高等法院提出訴訟，字節跳動對於這宗訴訟暫時未有回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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