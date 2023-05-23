【灣區新聞】舊金山Macy’s百貨Toys “R” Us屢遭盜竊 經理指已習以為常（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）聯合廣場Macy’s百貨公司內的Toys “R” Us店，有人在週日涉嫌偷東西，該店經理表示，舊金山治安越來越差，對偷竊事件已經習以為常。

Toys “R” Us店舖經理表示，有人週日涉嫌偷東西，她隨即叫附近的保安人員趕到，盤問和趕走懷疑小偷。

店舖經理Jeanne說，她居住在舊金山已經40多年，亦是舊金山的社區大使，她對這些店舖偷竊事情已經習慣。

Jeanne說：「每天發生的事情，我知道有人不會買東西，但每天帶著玩具離開，有時候幾天沒有問題，但大多數日子有。」

她指，偷竊案經常發生，自己不喜歡晚上工作，原因是賊人們會成群結隊地入店，試過有一天晚上，一群非洲裔的青年偷取大批玩具，令公司損失慘重，她指LOL公仔和樂高玩具最受賊人歡迎。

Jeanne說：「我認為無家可歸是問題所在，因為他們來自外州，他們正在使用我們的服務，而且由於這個950元的法規，無法逮捕他們，所以他們拿走東西，他們可以走出去，但店舖盜竊導致許多商店關門，我不知道我們是否可以繼續生存，偷走的比賣出的多。」

她指，疫情完結後，陸續有來自亞洲和世界不同國家的人來臨舊金山，她認為這下去，會損毀美國的形象。

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