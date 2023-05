【灣區新聞】舊金山Macy’s百貨Toys “R” Us屢遭盜竊 經理指已習以為常（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)聯合廣場Macy’s百貨公司內的Toys “R” Us店,有人在週日涉嫌偷東西,該店經理表示,舊金山治安越來越差,對偷竊事件已經習以為常。

Toys “R” Us店舖經理表示,有人週日涉嫌偷東西,她隨即叫附近的保安人員趕到,盤問和趕走懷疑小偷。

店舖經理Jeanne說,她居住在舊金山已經40多年,亦是舊金山的社區大使,她對這些店舖偷竊事情已經習慣。

Jeanne說:「每天發生的事情,我知道有人不會買東西,但每天帶著玩具離開,有時候幾天沒有問題,但大多數日子有。」

她指,偷竊案經常發生,自己不喜歡晚上工作,原因是賊人們會成群結隊地入店,試過有一天晚上,一群非洲裔的青年偷取大批玩具,令公司損失慘重,她指LOL公仔和樂高玩具最受賊人歡迎。

Jeanne說:「我認為無家可歸是問題所在,因為他們來自外州,他們正在使用我們的服務,而且由於這個950元的法規,無法逮捕他們,所以他們拿走東西,他們可以走出去,但店舖盜竊導致許多商店關門,我不知道我們是否可以繼續生存,偷走的比賣出的多。」

她指,疫情完結後,陸續有來自亞洲和世界不同國家的人來臨舊金山,她認為這下去,會損毀美國的形象。

