【灣區新聞】舊金山華埠上週發生持槍劫案 訪谷區一天兩宗劫車事件（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠在上星期發生持槍搶劫案,另外,日前在訪谷區同一天內發生兩宗劫車事件。

第一宗發生在舊金山華埠的持槍槍劫案發生在5月19日下午9點35分,案發的地點位於Pacific夾Montgomery街,4名20多歲的非洲裔男子持槍威脅兩名中年亞裔男女,以及一名中年白人男子。

當時他們一行三人正準備上車,匪徒忽然反方向開車到他們旁下車,用槍指嚇他們,要他們交出手錶、錢包等財產。

另一方面,在5月20日,舊金山在同一日發生兩宗劫車事件,第一宗發生在下午4點40分,地點在訪谷區Unit block of Leland Ave,兩名年約25至30歲的拉美裔男子持槍威嚇亞裔年輕人,要求交出財物,最後開走事主的車輛。

而第二宗的劫車事件發生在Mansell St夾Visitation Ave,晚上10點半,一名拉美裔男子強行搶走一名拉美裔女子的車,警方表示,三宗案件暫時沒有人被捕。

