【灣區新聞】舊金山華埠上週發生持槍劫案 訪谷區一天兩宗劫車事件（視頻）

May 23, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠在上星期發生持槍搶劫案，另外，日前在訪谷區同一天內發生兩宗劫車事件。

第一宗發生在舊金山華埠的持槍槍劫案發生在5月19日下午9點35分，案發的地點位於Pacific夾Montgomery街，4名20多歲的非洲裔男子持槍威脅兩名中年亞裔男女，以及一名中年白人男子。

當時他們一行三人正準備上車，匪徒忽然反方向開車到他們旁下車，用槍指嚇他們，要他們交出手錶、錢包等財產。

另一方面，在5月20日，舊金山在同一日發生兩宗劫車事件，第一宗發生在下午4點40分，地點在訪谷區Unit block of Leland Ave，兩名年約25至30歲的拉美裔男子持槍威嚇亞裔年輕人，要求交出財物，最後開走事主的車輛。

而第二宗的劫車事件發生在Mansell St夾Visitation Ave，晚上10點半，一名拉美裔男子強行搶走一名拉美裔女子的車，警方表示，三宗案件暫時沒有人被捕。

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