【全國新聞】美國五角大樓疑爆炸相廣傳 國防部闢謠

美國五角大樓外誤傳發生爆炸,一度引發美股波動,官方其後澄清是虛驚一場,謠言源自一張懷疑由人工智能生成的圖像在社交平台廣傳。

引起虛驚的就是這張假圖,顯示貌似公營建築的白色大樓旁有彷如爆炸冒出的濃煙衝上半空。不少網民在美國時間周一早上被圖片嚇倒,因為發布者聲稱顯示五角大樓外爆炸,之後多人轉載。

美國國防部隨即闢謠,直指圖像是偽造。消防部門亦強調當區沒爆炸,但這則謠言仍引發市場波動,美股一度顯著下跌,直至證實為假消息後才回穩。

放大仔細看這張假圖,建築物的窗與五角大樓並不相似,而且結構奇怪,彷彿融入前面的欄杆和草地。有專家分析,若以真實照片加上煙霧來改圖,不會有結構錯誤,估計假圖是由人工智能生成。

而這張來歷不明的假圖獲不少有藍剔的Twitter用戶轉發,包括一個聲稱與彭博有聯繫的帳號。彭博表明與此帳號無關,其後帳號被停用。

印度更有電視台誤報事件,其後撤回報道,解釋是錯誤引述俄羅斯傳媒報道。

這場風波令外界憂慮人工智能等新興技術加劇假消息傳播,亦關注Twitter有人冒充公眾或官方帳戶的問題。行政總裁馬斯克改革下,用戶只要付月費就能獲得標記,藍剔失去作為身份認證指標功能。

