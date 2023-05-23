【灣區新聞】Millbrae市議會列解決無家可歸及可負擔房屋為優先處理項目（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Millbrae市議會上週會議，確定了接下來一年的優先事項，其中解決無家可歸問題及為低收入興建更多可負擔房屋。

跟其他灣區城市一樣，Millbrae近幾年也面臨露宿者增加問題，其中最大的原因是Millbrae有捷運跟Caltrain火車，帶來了無家可歸者，城市治安是首要目標。

Millbrae市議員馮嘉輝說：「最重要的是公共安全，現在我們城市發現，有很多露宿者的問題，我們最近跟San Mateo縣政府拿到30萬的資金，處理露宿者問題，希望能夠管理這一人口，並減少露宿者對城市的影響。」

市議員一致認為，要滿足極低收入住房的需求，目標之一是為開發商提供密度獎勵計劃，相較於加州法律10%的要求，Millbrae已經要求新開發項目，提供15%的可負擔單位，目標則是提高到20%。

另一個優先項目是為Millbrae市的東邊，也就是El Camino Real以東地區建立具體開發目標，投資更多經費，議員們同意東區長久以來被忽略。

未來在El Camino Real以東，在靠近捷運站附近，有可能興建生命科技中心。

馮嘉輝說：「市議會會投放足夠的資源，令到東邊的市民，跟其餘整個城市市民，都能夠享受到足夠的資源，平均的分配，另在東邊的城市有兩個新的市府建的公園給東邊市民，還有El Camino Real以東，捷運站以東，未來發展機會可以做生化科學辦公室，高密度住宅。」

在經濟發展方面，希望打造一個友善行人及自行車的市中心，計畫將El Camino Real從六線道改成四線道，拓寬人行道，改善十字路口，綠化及更多照明。

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