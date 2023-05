【灣區新聞】Millbrae市議會列解決無家可歸及可負擔房屋為優先處理項目（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Millbrae市議會上週會議,確定了接下來一年的優先事項,其中解決無家可歸問題及為低收入興建更多可負擔房屋。

跟其他灣區城市一樣,Millbrae近幾年也面臨露宿者增加問題,其中最大的原因是Millbrae有捷運跟Caltrain火車,帶來了無家可歸者,城市治安是首要目標。

Millbrae市議員馮嘉輝說:「最重要的是公共安全,現在我們城市發現,有很多露宿者的問題,我們最近跟San Mateo縣政府拿到30萬的資金,處理露宿者問題,希望能夠管理這一人口,並減少露宿者對城市的影響。」

市議員一致認為,要滿足極低收入住房的需求,目標之一是為開發商提供密度獎勵計劃,相較於加州法律10%的要求,Millbrae已經要求新開發項目,提供15%的可負擔單位,目標則是提高到20%。

另一個優先項目是為Millbrae市的東邊,也就是El Camino Real以東地區建立具體開發目標,投資更多經費,議員們同意東區長久以來被忽略。

未來在El Camino Real以東,在靠近捷運站附近,有可能興建生命科技中心。

馮嘉輝說:「市議會會投放足夠的資源,令到東邊的市民,跟其餘整個城市市民,都能夠享受到足夠的資源,平均的分配,另在東邊的城市有兩個新的市府建的公園給東邊市民,還有El Camino Real以東,捷運站以東,未來發展機會可以做生化科學辦公室,高密度住宅。」

在經濟發展方面,希望打造一個友善行人及自行車的市中心,計畫將El Camino Real從六線道改成四線道,拓寬人行道,改善十字路口,綠化及更多照明。

