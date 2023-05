【全國新聞】佛州禁中俄等地公民購置房產 民權組織提訴訟

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州推出新法例,禁止中國、俄國、伊朗、北韓等多個國家的公民,在某些情況下在佛州購買房地產,美國民權自由聯盟週一提出聯邦訴訟,控告佛州政府不公平地針對外國人。

佛州的一項新法例適用於在當地的軍事設施,以及其他關鍵基建項目附近十英里內的土地,中國、俄國、古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、和北韓的公民,不得在這個範圍內買地,持有非旅遊簽證的中國公民,可以在距離軍事設施至少五英里外,購買不多於兩英畝的土地。

美國民權自由聯盟代表一班在佛州工作和生活的華人週一提出聯邦訴訟,指控佛州這些新法例,因為外國政府的行為,而影響到外籍人士在佛州購買房地產。

有歧視亞裔之嫌,違反憲法和違反公平住屋法,同時新法例又不公平地將中國人與中國政府所為劃上等號,但又沒有證據證明,中國人在佛州購買地構成國家安全風險。

除了限制某些國家的公民買地之外,佛羅里達州州長在5月8號還簽署的其他兩項相關法案,其中一項法案禁止佛州大專學院及職員,接受相關國家的大專學院送禮。

此外,他們與外國大學的協議與合作,必須得到州府規管機構的批准。

另外一項法案就限制使用公務設施與電腦,下載例如TikTok等外國應用程式。

州長德桑提斯表示,佛州正在採取行動,阻擋中共在佛州的不良影響力,他形容中共是美國最大的地緣政治威脅。

版權所有,不得轉載。