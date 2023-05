【科技新聞】賀錦麗訪矽谷 Applied Materials在矽谷打造半導體研發設施（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

全球最大的半導體設備製造商Applied Materials宣布,將在矽谷打造大型半導體研究與開發設施,副總統賀錦麗週一也到訪矽谷,表達聯邦政府將以CHIPS晶片法案,支持國內半導體的研發及製造。

Applied Materials週一宣布,將在Sunnyvale斥資40億元,打造大型的半導體研究與開發設施,使晶片在矽谷得以強勢回歸。

雖然矽谷早期以半導體而得名,但在過去30多年,新興科技企業佔多數,與晶片製造則是漸行漸遠。

Applied Materials的大規模投資計劃,將在7年內於矽谷注入2000個新的工程職位,並與當地的大學配合,希望能大大推進美國的晶片技術。

副總統賀錦麗週一也到訪矽谷Sunnyvale,一同宣布這個重大消息。

賀錦麗說:「這個設施將成為一個合作的中心,聚集最頂尖者在這裡,分享數據和專業知識,合作解決最困難的技術挑戰,並作出發現,改善無數美國人的生活。」

Applied Materials 40億元的投資金額,部分來自於聯邦補助,賀錦麗週一也宣布,聯邦政府將另外投資390億元在晶片製造,確保新的研發及技術,能迅速轉移到國產的晶片製成。

美國國會在去年通過CHIPS晶片法案,承諾撥款520億元,致力於減少美國在晶片製成及供應鏈對亞洲的依賴。

美國在晶片戰中,已不再是享有絕對的優勢,台灣的台積電生產全球60%的晶片,90%的最先進晶片,在晶圓製造上,美國的晶片大廠Intel則緊追台積電,5奈米製程目前只落後台積電一年。

隨著台海情勢持續緊張,中美的地緣政治角力加劇,美國政商學界一致呼籲增強美國境內的晶片生產能力及效能,並防堵中國獲得先進晶片。

而雖然Applied Materials在矽谷投資,並不是製造半導體晶片的晶圓廠,據報,該企業就是看準矽谷的位置,希望吸取周邊大學及科技領域的頂尖人才,以更創新的晶片設計,抗衡亞洲晶片製造的低成本優勢。

