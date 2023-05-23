【科技新聞】賀錦麗訪矽谷 Applied Materials在矽谷打造半導體研發設施（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

全球最大的半導體設備製造商Applied Materials宣布，將在矽谷打造大型半導體研究與開發設施，副總統賀錦麗週一也到訪矽谷，表達聯邦政府將以CHIPS晶片法案，支持國內半導體的研發及製造。

Applied Materials週一宣布，將在Sunnyvale斥資40億元，打造大型的半導體研究與開發設施，使晶片在矽谷得以強勢回歸。

雖然矽谷早期以半導體而得名，但在過去30多年，新興科技企業佔多數，與晶片製造則是漸行漸遠。

Applied Materials的大規模投資計劃，將在7年內於矽谷注入2000個新的工程職位，並與當地的大學配合，希望能大大推進美國的晶片技術。

副總統賀錦麗週一也到訪矽谷Sunnyvale，一同宣布這個重大消息。

賀錦麗說：「這個設施將成為一個合作的中心，聚集最頂尖者在這裡，分享數據和專業知識，合作解決最困難的技術挑戰，並作出發現，改善無數美國人的生活。」

Applied Materials 40億元的投資金額，部分來自於聯邦補助，賀錦麗週一也宣布，聯邦政府將另外投資390億元在晶片製造，確保新的研發及技術，能迅速轉移到國產的晶片製成。

美國國會在去年通過CHIPS晶片法案，承諾撥款520億元，致力於減少美國在晶片製成及供應鏈對亞洲的依賴。

美國在晶片戰中，已不再是享有絕對的優勢，台灣的台積電生產全球60%的晶片，90%的最先進晶片，在晶圓製造上，美國的晶片大廠Intel則緊追台積電，5奈米製程目前只落後台積電一年。

隨著台海情勢持續緊張，中美的地緣政治角力加劇，美國政商學界一致呼籲增強美國境內的晶片生產能力及效能，並防堵中國獲得先進晶片。

而雖然Applied Materials在矽谷投資，並不是製造半導體晶片的晶圓廠，據報，該企業就是看準矽谷的位置，希望吸取周邊大學及科技領域的頂尖人才，以更創新的晶片設計，抗衡亞洲晶片製造的低成本優勢。

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