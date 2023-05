【科技新聞】Meta涉違反數據私隱條例 被歐盟重罰13億美元

【KTSF 張麗月報導】

Facebook母公司Meta涉嫌違反數據私隱條例,被歐盟判罰破紀錄13億美元,Meta聲稱會提出上訴。

Meta的歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林,歐盟的首席私隱監管機構,愛爾蘭的“數據保護委員會”,指控Meta涉嫌違反數據私隱,因此判罰Meta 12億歐元,即折合13億美元,並且下令Meta在10月之前,停止傳輸用戶數據到美國。

今次是歐盟根據最嚴厲的數據私隱條例,實施五年來最大筆的罰款,甚至超越在2021年網購龍頭Amazon,因為涉嫌違反數據保護而被罰款7.46億歐元。

Meta先前已經警告說,歐洲用戶的服務有可能中斷,並且誓言會就今次判罰提出上訴,以及要求歐洲的法院立即擱置罰款決定。

不過Meta強調,歐洲的Facebook服務,沒有即時受到干擾。

Meta指歐盟今次裁決不公平,而且對美歐之間傳輸數據的其他無數公司開了危險先例。

事件也反映出,對於數據私隱的標準,美歐之間存在分歧,也凸顯出美國在保護數據私隱方面比較鬆懈,美國缺乏一套保護私隱的聯邦法例。

