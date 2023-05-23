【科技新聞】Meta涉違反數據私隱條例 被歐盟重罰13億美元

【KTSF 張麗月報導】

Facebook母公司Meta涉嫌違反數據私隱條例，被歐盟判罰破紀錄13億美元，Meta聲稱會提出上訴。

Meta的歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林，歐盟的首席私隱監管機構，愛爾蘭的“數據保護委員會”，指控Meta涉嫌違反數據私隱，因此判罰Meta 12億歐元，即折合13億美元，並且下令Meta在10月之前，停止傳輸用戶數據到美國。

今次是歐盟根據最嚴厲的數據私隱條例，實施五年來最大筆的罰款，甚至超越在2021年網購龍頭Amazon，因為涉嫌違反數據保護而被罰款7.46億歐元。

Meta先前已經警告說，歐洲用戶的服務有可能中斷，並且誓言會就今次判罰提出上訴，以及要求歐洲的法院立即擱置罰款決定。

不過Meta強調，歐洲的Facebook服務，沒有即時受到干擾。

Meta指歐盟今次裁決不公平，而且對美歐之間傳輸數據的其他無數公司開了危險先例。

事件也反映出，對於數據私隱的標準，美歐之間存在分歧，也凸顯出美國在保護數據私隱方面比較鬆懈，美國缺乏一套保護私隱的聯邦法例。

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