【全國新聞】拜登與麥卡錫重開債限談判 雙方未達協議

May 23, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與國會眾議長麥卡錫週一在白宮重開債限談判，雙方並沒有達成任何協議，分歧仍然大，但將會繼續談。

拜登在日本廣島出席完七國集團峰會，在週日返回華盛頓，週一他與國會眾議長麥卡錫在白宮重開債限談判。

現在距離美國可能出現債務違約的期限只有不足十天時間，在會談之前，麥卡錫警告說，白宮與眾議院共和黨人必須在本星期內達成協議。

府會之間在上星期五因為彼此分歧大，一度叫停會談。

眾議院共和黨人一直堅持要提高債務上限，條件包括，民主黨人必須大幅削減政府開支，回到2022財政年度的開支水平，而且將來的政府開支必須有一個上限，當中必須對領取某些聯邦福利的低收入人士附帶有工作條件。

但拜登政府就認為，必須無條件提高債務上限，同時也反對向低收入人士開刀。

聯邦債務在今年1月時已經突破31.4萬億元，如果國會不採取行動，提高或終止債限，美國最快會在6月1日用盡現金，而出現債務違約，屆時就會衝擊美國，甚至全球經濟。

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