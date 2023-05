【全國新聞】拜登與麥卡錫重開債限談判 雙方未達協議

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與國會眾議長麥卡錫週一在白宮重開債限談判,雙方並沒有達成任何協議,分歧仍然大,但將會繼續談。

拜登在日本廣島出席完七國集團峰會,在週日返回華盛頓,週一他與國會眾議長麥卡錫在白宮重開債限談判。

現在距離美國可能出現債務違約的期限只有不足十天時間,在會談之前,麥卡錫警告說,白宮與眾議院共和黨人必須在本星期內達成協議。

府會之間在上星期五因為彼此分歧大,一度叫停會談。

眾議院共和黨人一直堅持要提高債務上限,條件包括,民主黨人必須大幅削減政府開支,回到2022財政年度的開支水平,而且將來的政府開支必須有一個上限,當中必須對領取某些聯邦福利的低收入人士附帶有工作條件。

但拜登政府就認為,必須無條件提高債務上限,同時也反對向低收入人士開刀。

聯邦債務在今年1月時已經突破31.4萬億元,如果國會不採取行動,提高或終止債限,美國最快會在6月1日用盡現金,而出現債務違約,屆時就會衝擊美國,甚至全球經濟。

