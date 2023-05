【灣區新聞】布里德動議修改舊金山規劃條例 容許在商業地帶建更多房屋（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德動議議修改現行的城市分區規劃條例,在商業地帶附近容許興建更多房屋,其中特別提到市內西部地區,包括日落區和列治文區。

現時的城市分區規劃條例,對不同區域裡的土地可以興建多少住宅單位有硬性規定,例如日落區一幅2500呎的土地,不能興建多過三個住宅單位。

市長布里德和市參事梅義加(Myrna Melgar)提出立法,建議修改這項上世紀設立的條例,改為按照不同地段的特色(form-based zoning),而決定可以興建多少住宅單位,而同時可以遵守樓宇高度限制,以保存社區的特色。

立法建議在市內商住混合的區域,特別是有Muni公車行走的地區,放寬興建住宅數目的限制,其中包括Irving街、Taraval街、列治文區的Clement街和Geary大道,鼓勵發展商興建更多房屋,讓長者、勞工以及家庭在交通方便的地區找到房屋。

而市府從2006年開始,已經在Dogpatch、SoMA,以及Mission區,實施類似的高密度房屋計劃,而市府目前計劃在西部地區,包括日落區和列治文區增加房屋數目,這項立法將於下個月提交市參議會審議。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。