西南部三個州週一宣布達成協議,將在未來四年內減少數十億加侖的科羅拉多河用水量,以避免國內最大水庫供水不足的危機,科羅拉多河為西部4千多萬人提供用水。

加州、亞利桑那和內華達州達成協議,到2026年三個州,一共減少佔用科羅拉多河供水量的一成。

政府預計到明年就會達到這個目標的一半,三個州內的農民、部落和城市,共同分擔這個減少用水量。

這些利益相關者正尋求聯邦政府,提供短期補償以換取他們節約用水,該計劃仍需在聯邦環境局審批後才能實施。

西部和聯邦官員努力達成協議,以提高國內兩個最大水庫Lakes Mead和Powell的水位。

