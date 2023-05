【香港新聞】國泰空服員被指歧視不懂英語乘客 三名涉事員工被解僱

【有線新聞】

中國內地社交網站有網民聲稱,乘搭國泰航空航班時,有空中服務員懷疑歧視不懂英語的乘客,國泰致歉、解僱三名空中服務員。

該名內地網民聲稱,星期一乘坐國泰航空由四川成都飛往香港,期間有空中服務員懷疑歧視不懂英語的乘客。

該名網民在內地社交媒體「小紅書」聲稱,在機上不斷聽到空中服務員,用粵語和英文抱怨乘客太多要求。舉例有長者在安全信號燈未熄滅時抱著小孩去廁所,空中服務員用粵語請他返回座位,之後跟同事說他們聽不懂「人話」。

大批內地網民之後在國泰的微博留言表達不滿,又將國泰的標誌改圖諷刺服務態度。

國泰星期一晚和星期二中午先後在微博發聲明致歉,原本說暫停涉事空中服務員飛行職務,三日內公布結果,到星期二晚行政總裁林紹波發聲明說事件完成調查,決定解僱三名涉事空中服務員,重申絕不姑息個別員工,嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為,為避免同類事件再次發生,會親自領導跨部門工作小組,全面檢討服務流程和人員培訓制度,確保所有國泰員工尊重不同背景和文化的旅客。

運輸及物流局局長林世雄說,對於國泰部分機組人員的不當言論十分痛心,形容事件嚴重違背香港優良的待客之道,已經要求國泰立即改善服務,期望他們盡快完成檢討,不負香港作為國際航空樞紐,以及好客之都的聲譽。

