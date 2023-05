【KTSF】

一個香港來的男孩子才12歲,已經取得五個副學士學位,剛剛畢業於南加州Fullerton社區大學,是該校歷來最年輕的畢業生。

洪昊槺(Clovis)週末參加Fullerton社區大學的畢業禮,他完成了五個副學士學位,其中包括歷史、社會科學、社會行為、藝術、數學和科學。

Clovis 3歲隨家人移民來美國,在南加州就讀小學,他聰穎過人,上課時感到沈悶。

2019年,Clovis的媽媽決定Homeschool,在家自己教他,並結合社區大學的課程,2020年秋季Clovis入讀社區大學時,年僅9歲,與年紀比他大許多的人做同學。

Clovis是個怎樣的男孩子?平常喜歡做甚麼?遇到挫折時如何應對?他的父母怎樣栽培他?請留意本台週二晚間新聞的專訪。

