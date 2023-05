【KTSF】

加大校董會表決通過在柏克萊加大設立50年來的首個新學院。

新學院是計算、數據科學與社會學院(College of Computing, Data Science and Society),目標在於用這方面的學問,幫助解決社會面對的新問題。

柏克萊加大之前新增的學院是1969年的Goldman公共政策學院,之前一年則設立了新聞學院。

校方發表聲明表示,將數據科學的力量注入,並應用藝術和人文學科的學問中,將幫助大學充分發揮造福社會的潛力,幫助解決世界上最棘手的問題,從而實現有遠見的目標。

