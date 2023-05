【KTSF】

南灣Sunnyvale市101公路路段週一凌晨發生多車連環相撞意外,造成3人死亡,5人受傷送院,事故共涉及6輛汽車。

事發於凌晨12點半左右,地點在Fair Oaks Avenue以南的101公路北行線,一輛北行的福特輕型卡車首先撞上中間分隔欄,然後停下,車輛當時阻擋了多條北行線,之後有多輛汽車收掣不及,撞上輕型卡車,停在行車線上。

當中有3人步出車外,被一輛駛至的車輛撞上,其中兩人被飛撞至南行線,再被另一輛汽車撞上。

事發後,當局需要封南北行所有行車線,至早上9時10分才重開。

