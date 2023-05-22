【灣區新聞】聖荷西將有3,530萬財政盈餘 經濟學家解釋原因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區三大城市，舊金山和奧克蘭在即將到來的新財政年度，分別面對2.9億和1.77億的財政赤字，但是聖荷西卻計算出，將有3,530萬的財政盈餘，經濟學家解釋原因何在。

根據The Mercury News的報導，經濟學家指出，舊金山和奧克蘭的稅收，所依賴的最大項目都還沒有走出疫情的衝擊。

最大的分別在於舊金山和奧克蘭的物業轉讓稅（transfer tax）大幅度減少，2021/2022財政年度，奧克蘭在這方面的稅收從1.38億減少到來臨2023/2024年度的1.1億，舊金山的下跌幅度更加誇張，從2021/2022年的5億，在同時間內下跌整一半。

這兩個城市把問題歸咎在高利率和居家上班的趨勢，使得市中心的經濟活動相應減少。

聖荷西在這方面則沒有受到物業轉讓稅的衝擊，聖荷西預計將取得2,200萬的轉讓稅，和兩年前相比增加200萬。

銷售稅也是另一個因素，舊金山在同時期內，稍微增加1,400萬至2.02億，而奧克蘭同樣小幅度增加500萬至1.04億，而聖荷西則將有大額的銷售稅，在兩年內增加5千萬至3.36億。

經濟學家指出，聖荷西的經濟，沒有像其他兩個城市一樣集中在市中心，舊金山和奧克蘭的市中心，還沒有完全從疫情的衝擊恢復過來。

而三個城市在疫情期間，得到的聯邦撥款都大幅度減少。

聖荷西雖然將有3,530萬的財政盈餘，這其實也只是小數目，和市府的52億預算相比，這盈餘甚至少過1%，所以不要預想市府會有大筆錢花。

值得一提的是，這三個城市在2022年的人口都下跌0.5%至0.6%，聖荷西已經跌出美國人口十大城市，目前排第12位。

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