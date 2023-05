【灣區新聞】聖荷西將有3,530萬財政盈餘 經濟學家解釋原因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區三大城市,舊金山和奧克蘭在即將到來的新財政年度,分別面對2.9億和1.77億的財政赤字,但是聖荷西卻計算出,將有3,530萬的財政盈餘,經濟學家解釋原因何在。

根據The Mercury News的報導,經濟學家指出,舊金山和奧克蘭的稅收,所依賴的最大項目都還沒有走出疫情的衝擊。

最大的分別在於舊金山和奧克蘭的物業轉讓稅(transfer tax)大幅度減少,2021/2022財政年度,奧克蘭在這方面的稅收從1.38億減少到來臨2023/2024年度的1.1億,舊金山的下跌幅度更加誇張,從2021/2022年的5億,在同時間內下跌整一半。

這兩個城市把問題歸咎在高利率和居家上班的趨勢,使得市中心的經濟活動相應減少。

聖荷西在這方面則沒有受到物業轉讓稅的衝擊,聖荷西預計將取得2,200萬的轉讓稅,和兩年前相比增加200萬。

銷售稅也是另一個因素,舊金山在同時期內,稍微增加1,400萬至2.02億,而奧克蘭同樣小幅度增加500萬至1.04億,而聖荷西則將有大額的銷售稅,在兩年內增加5千萬至3.36億。

經濟學家指出,聖荷西的經濟,沒有像其他兩個城市一樣集中在市中心,舊金山和奧克蘭的市中心,還沒有完全從疫情的衝擊恢復過來。

而三個城市在疫情期間,得到的聯邦撥款都大幅度減少。

聖荷西雖然將有3,530萬的財政盈餘,這其實也只是小數目,和市府的52億預算相比,這盈餘甚至少過1%,所以不要預想市府會有大筆錢花。

值得一提的是,這三個城市在2022年的人口都下跌0.5%至0.6%,聖荷西已經跌出美國人口十大城市,目前排第12位。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。