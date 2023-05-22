【灣區新聞】東灣Newark市警員4月開槍擊斃疑犯 警方公開案發視頻

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上個月在東灣Newark發生的一起警方開槍事件，導致一名19男子死亡，警方公佈了隨身攝像機所拍到的畫面。

事件發生在4月13日，被開槍擊斃的是19歲的Newark居民Elmer Lopez-Castaneda，警方事前接報，有人在Thorton Avenue 5700路段持刀劫車，警方之後在Mowry Avenue偵查到被劫的車輛，地點是在Cedar Boulevard 39000號路段的一個停車場，當時車中沒有人，警方就監視著這輛車，並要求更多警員支援。

隨後可以看到有兩名男子進入車子，在被警察命令把手舉起的時候，兩人先是有服從指示，其中一人走出車子之後，警察要他轉身，當他轉身的時候，有警察喊出”有槍“，這名男子的左手移動到腰的部分，幾名警員這時開槍。

警方後來便認出，原本看來是槍的是一隻鐵製的手槍複製，影像中可以見到這物品掉落在車子的前方，然後掉落在地上。

加州司法部目前正在獨立調查這起事件。

視頻鏈結：https://www.youtube.com/watch?v=-YJN_mzZ5PA

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