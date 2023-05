【灣區新聞】東灣Newark市警員4月開槍擊斃疑犯 警方公開案發視頻

【KTSF】

上個月在東灣Newark發生的一起警方開槍事件,導致一名19男子死亡,警方公佈了隨身攝像機所拍到的畫面。

事件發生在4月13日,被開槍擊斃的是19歲的Newark居民Elmer Lopez-Castaneda,警方事前接報,有人在Thorton Avenue 5700路段持刀劫車,警方之後在Mowry Avenue偵查到被劫的車輛,地點是在Cedar Boulevard 39000號路段的一個停車場,當時車中沒有人,警方就監視著這輛車,並要求更多警員支援。

隨後可以看到有兩名男子進入車子,在被警察命令把手舉起的時候,兩人先是有服從指示,其中一人走出車子之後,警察要他轉身,當他轉身的時候,有警察喊出”有槍“,這名男子的左手移動到腰的部分,幾名警員這時開槍。

警方後來便認出,原本看來是槍的是一隻鐵製的手槍複製,影像中可以見到這物品掉落在車子的前方,然後掉落在地上。

加州司法部目前正在獨立調查這起事件。

視頻鏈結:https://www.youtube.com/watch?v=-YJN_mzZ5PA

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。